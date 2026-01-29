منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يعلن قائمته النهائية للبطولة العربية بالكويت

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة على القائمة النهائية للاعبين المشاركين في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر يناير الجاري، بمشاركة 7 دول عربية، في بطولة تمثل محطة مهمة على مستوى الإعداد الفني والتنافسي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة اختيار 12 لاعبًا لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة، بعد فترة إعداد قوية شهدت معسكرًا مغلقًا ومرحلة تقييم فني وبدني دقيقة، هدفت للوصول إلى أفضل توليفة قادرة على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

وضمت القائمة النهائية كل من: أشرف أبو زيد وأحمد فتحي ومحمد فرج وأحمد صلاح ومجدي طلعت ومحمود محفوظ ومحمد حسب النبي ومؤمن أبو رواش ومحمد أنور وربيع حسني وتوبة نجدي وأحمد عصام.

وتشهد البطولة العربية مشاركة منتخبات مصر، الكويت، الأردن، سوريا، ليبيا، فلسطين، واليمن، في منافسات مرتقبة تجمع نخبة من أقوى منتخبات اللعبة عربيًا، في ظل تقارب المستويات الفنية وارتفاع وتيرة المنافسة خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة كونها فرصة حقيقية لاختبار جاهزية المنتخبات، وقياس مستوى التطور الفني قبل الاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين أن يظهر المنتخب بصورة مشرفة في البطولة العربية بالكويت، وأن يواصل تثبيت مكانة مصر كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة، في إطار خطة طويلة المدى تستهدف المنافسة القارية والعالمية.

وكان منتخب مصر قد خاض معسكرًا إعداديًا قويًا خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، قبل أن يستقر الجهاز الفني على القائمة النهائية بعد تقييم شامل لمستويات اللاعبين.

وشهد المعسكر تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، إلى جانب العمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وتنفيذ عدد من الجمل الخططية التي تتناسب مع طبيعة المنافسات العربية.

ويقود المنتخب جهاز فني يسعى لبناء فريق متكامل قادر على المنافسة بقوة، خاصة في ظل امتلاك القائمة لعناصر تمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، من بينهم لاعبين محترفين في الدوري الإماراتي، ما يمنح المنتخب إضافة فنية قوية داخل الملعب.