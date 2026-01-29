قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد التدريب المفتوح والمؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

عبدالله هشام

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الاحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تعادل في الجولة الثالثة أمام نظيره المغربي سلبياً.


ويتصدر نهضة بركان المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم ريفرز يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

يوم السبت 31 يناير

- المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز  الساعة 4:00 مساء (قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي)

- المؤتمر الصحفي لنادي نهضة بركان الساعة 4:30 مساء (قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي)

- تدريب نادي بيراميدز الساعة 5:15 مساء (الملعب الفرعي رقم 2 بالدفاع الجوي)

- تدريب نادي نهضة بركان الساعة 6:00 مساء (استاد الدفاع الجوي).

بيراميدز نهضة بركان الكونفيدرالية الإفريقية بيراميدز ونهضة بركان دوري أبطال أفريقيا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

غلاف كتاب زاد الأئمة والخطباء

الأعلى للشئون الإسلامية يطرح إصدار سلسلة زاد الأئمة والخطباء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتلقى أكثر من 2000 فتوى يوميا حول العبادات وقضايا الإلحاد

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

