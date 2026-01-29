موعد التدريب المفتوح والمؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الاحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تعادل في الجولة الثالثة أمام نظيره المغربي سلبياً.



ويتصدر نهضة بركان المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم ريفرز يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

يوم السبت 31 يناير

- المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز الساعة 4:00 مساء (قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي)

- المؤتمر الصحفي لنادي نهضة بركان الساعة 4:30 مساء (قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي)

- تدريب نادي بيراميدز الساعة 5:15 مساء (الملعب الفرعي رقم 2 بالدفاع الجوي)

- تدريب نادي نهضة بركان الساعة 6:00 مساء (استاد الدفاع الجوي).