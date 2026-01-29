بتروجت يرفض مقترح بيراميدز للتعاقد مع توفيق محمد.. وتحرك من الأهلي

قال الإعلامي جمال الغندور أن مجلس إدارة بتروجت رفض رحيل اللاعب توفيق محمد إلى صفوف بيراميدز بعد أن كان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق في الأيام الماضية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: إن نادي بيراميدز طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بدون وضع بند أحقية الشراء، وهو ما رفضه نادي بتروجت، حيث يرفض النادي مبدأ الإعارة في انتقالات اللاعبين.

وتابع: النادي شعر أن توفيق محمد سيكون مجرد بديل في بيراميدز لمدة 6 أشهر حتى يعود نجم منتخبنا الوطني محمد حمدي من إصابة الصليبي ثم يعود توفيق إلى بتروجت من جديد، وهو ما رفضه النادي.

وواصل: الأهلي تحرك مساء أمس الثلاثاء للتعاقد مع توفيق محمد، وهناك مفاوضات مع اللاعب ورحب بشكل كبير للانضمام إلى صفوف الأحمر، والأيام المقبلة قد تشهد حسم الأحمر للصفقة.