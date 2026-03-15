بحضور وزيرة التنمية المحلية.. الري والاتحاد الأوروبي ينظمان مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للمياه

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مساء اليوم المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بعنوان "حوار مع النساء"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦ والتي تهدف إلى جمع رائدات الأعمال الطموحات في قطاع المياه.

اليوم العالمي للمياه

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلي جانب عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بملف المياه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه، مشيدة بالمائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، لافتة إلى أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة لدعم رائدات الأعمال وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الدولة المصرية على دعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في جهود التنمية وحماية الموارد الطبيعية.