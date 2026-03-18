حسن وتد: سورة المدثر تكشف مصير المكذبين وتؤكد مسؤولية كل إنسان عن عمله

أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، أن سورة المدثر تحمل رسائل إيمانية عميقة تكشف موقف المكذبين بالقرآن الكريم، وتبرز خطورة العناد والاستكبار في مواجهة الحق.

وقال خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة "صدى البلد" إن السورة عرضت نموذجًا واضحًا في شخصية الوليد بن المغيرة، الذي أدرك عظمة القرآن وقال: "إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة"، لكنه تراجع تحت ضغط قومه، وادعى أن القرآن “سحر يؤثر”، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعكس صراع النفس بين قناعة الحق وضغوط الباطل.

وأشار إلى أن القرآن رد على هذا العناد ببيان عذاب المكذبين، مستشهدًا بقوله تعالى: "سأصليه سقر"، موضحًا أن الحديث عن خزنة جهنم وعددهم جاء كاختبار للكافرين، مؤكدًا أن الملائكة يتمتعون بقوة عظيمة لا تُقاس بالمقاييس البشرية.

المبدأ الأهم الذي تؤكده السورة

وشدد على أن المبدأ الأهم الذي تؤكده السورة هو أن كل إنسان مسؤول عن عمله، مستشهدًا بقوله تعالى: "كل نفس بما كسبت رهينة"، لافتًا إلى أن الحساب فردي ولا يتحمل أحد ذنب غيره.

