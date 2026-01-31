بجانب محمد صلاح.. مشاركة تاريخية للمهاجم المصري كريم أحمد في تدريبات ليفربول

شهدت تدريبات فريق ليفربول الأخيرة مشاركة المهاجم المصري الشاب كريم أحمد (18 عامًا) مع الفريق الأول، في خطوة وصفها موقع "This is Anfield" بالتاريخية، حيث ظهر بجانب زميله المصري النجم محمد صلاح لأول مرة في تدريبات الريدز.

وجاءت مشاركة كريم أحمد بعد تصعيد أربعة لاعبين من الفريق الرديف، استعدادًا لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة يورغن كلوب في قدراته.

ويعتبر مركز "رقم 10" هو الأفضل بالنسبة لكريم أحمد، لكنه أثبت أيضًا مهاراته في اللعب كمهاجم صريح وعلى الأطراف، ما أبهر المدربين وزملاءه خلال الحصة التدريبية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية متابعة تطورات مشاركة اللاعب الشاب مع الفريق الأول، في خطوة قد تمهد لبروز اسم جديد من المواهب المصرية في البريميرليج.