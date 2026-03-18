في عيد الفطر.. منافسة شرسة بين هشام ماجد ومحمد سعد على خطف قلب الجمهور.. والفيشاوي يغرد منفردا

يزداد حماس الجمهور للأفلام الجديدة، ودور العرض في القاهرة والمحافظات تتحضر لاستقبال مجموعة من الأعمال المتنوعة بين الكوميديا والإثارة والجريمة.

وكل فيلم يسعى لجذب أكبر عدد من المشاهدين ويثبت نفسه في المنافسة على «عيدية» شباك التذاكر.

فيلم سفاح التجمع

في مقدمة هذه الأفلام، يبرز سفاح التجمع، الذي ينتمي لأجواء الجريمة والإثارة النفسية.

وتدور أحداثه حول شاب يعيش حياة منعزلة تتقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بفتاة غامضة، لتبدأ بعدها سلسلة جرائم غامضة تستهدف عددًا من السيدات، فيما تدخل الشرطة في سباق مع الوقت لكشف هوية الجاني ودوافعه، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي وصابرين، ومعهما فاتن سعيد وسينتيا خليفة.

فيلم فاميلي بيزنس

أما على صعيد الكوميديا، فيعود محمد سعد بفيلم فاميلي بيزنس، الذي يحكي قصة عائلة بسيطة كانت تعيش على سرقات صغيرة، لكنها بعد اقتراب رب الأسرة من السجن، تقرر تغيير حياتها وتحترف النصب، وتدخل بيت عائلة غنية من دون أن يعلم أحد حقيقتهم، لتبدأ سلسلة مواقف كوميدية مليئة بالمفارقات، والفيلم يشارك فيه غادة عادل وهيدي كرم ودنيا سامي.

فيلم إيجي بيست

بينما يسلط فيلم إيجي بيست الضوء على تجربة شبابية مستوحاة من عالم منصات عرض الأفلام أونلاين.

القصة تدور حول شابين عشقين للسينما يطلقان منصة إلكترونية ناجحة، لكن هذا النجاح يجلب لهما تحديات قانونية وضغوطًا من شركات الإنتاج بسبب حقوق الملكية الفكرية.

والفيلم بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ومعهما أحمد حسنين ومحمد عبده، وأيضًا مغني الراب مروان بابلو في أول تجربة تمثيلية له.

فيلم برشامة

أما فيلم برشامة فيقدم كوميديا مختلفة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة، حيث يتوفى أحد المراقبين فجأة، فيسعى الطلاب لإخفاء الواقعة حتى لا يلغى الامتحان، لتتوالى بعدها سلسلة مواقف ساخرة بين الطلاب والمدرسين، والفيلم بطولة هشام ماجد وريهام عبد الغفور وباسم سمرة، ومعهما مصطفى غريب وفدوى عابد.