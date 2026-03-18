إطلاق بوسترات الشخصيات لفيلم برشامة قبل عرضه في العيد

طرحت الشركات المنتجة بوسترات الشخصيات للفيلم الكوميدي برشامة قبل عيد الفطر .

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.



وبالإضافة إلى بوسترات الشخصيات، التي كانت قد طرحت منذ أيام قليلة، كانت قد أطلقتا البوستر والإعلان لفيلم برشامة الذي تدور أحداثه في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.



فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.