Hoppers.. «سندس في عالم قندس» بدور العرض المصرية خلال عيد الفطر

تستقبل دور العرض المصرية فيلم الرسوم المتحركة Hoppers باللغتين الإنجليزية وباللهجة المصرية، تحت اسم "سندس في عالم قندس".

وهو فيلم مغامرات كوميدي أمريكي من نوع الخيال العلمي، حافل بالحركة والتشويق.

الفيلم من تأليف وإخراج دانيال تشونغ، وبطولة بايبر كوردا، بوبي موينيهان، جون هام، كاثي ناجيمي، ديف فرانكو، وميريل ستريب، ومن إنتاج شركتي Walt Disney وPixar، وتوزيع United Motion Pictures.

يكشف الفيلم عن عالم الطبيعة الساحر من حولنا، حيث تدور أحداثه حول فتاة تُدعى "مايبل تاناكا"، شابة شغوفة بالحيوانات، ترتبط عاطفيًا بمكان طبيعي كانت تزوره مع جدتها، لكن هذا المكان يصبح مهددًا بسبب مشروع طريق سريع يخطط له العمدة.

وبينما تحاول إنقاذه، تكتشف تقنية تمكّن البشر من الدخول إلى أجساد حيوانات آلية والتواصل مع الحياة البرية، فتقرر استخدامها وتتحول إلى قندس.

وأكد مخرج الفيلم دانيال تشونغ أن أحد مصادر إلهامه لتقديم هذا العمل كان الأفلام الوثائقية عن الطبيعة، التي يتم فيها إدخال حيوانات روبوتية إلى عالم الحيوانات الحقيقي، قائلًا: “شعرت أن الفكرة تحمل إمكانيات كوميدية كبيرة، خصوصًا فكرة محاولة البشر الاندماج في عالم الحيوانات، والأشياء الغريبة التي قد تحدث نتيجة لذلك”.

وأضاف: “من الواضح أن هناك تأثيرات من فيلم Avatar، لكن هناك أيضًا طابع أفلام التجسس والإثارة مثلMission : Impossible، لأن ميبل تتسلل إلى عالم الحيوانات”.

كما أوضح أنه في البداية قدّم فكرة الفيلم بشخصيات رئيسية من البطاريق، لكن المدير الإبداعي لبيكسار، بيت دوكتر، لم يوافق، مشيرًا إلى أن البطاريق ظهرت بالفعل كشخصيات رئيسية في عدة أفلام رسوم متحركة. بعد ذلك، غيّر تشونغ الشخصيات إلى القنادس، بعد بحثه في تأثيرها البيئي، قائلًا: “هذه الحيوانات يمكن أن تكون مهندسين للنظم البيئية وتساعد باقي الكائنات على البقاء، وهذا ما جعلني أقول: القنادس مذهلة بشكل لا يُصدق”.

وتابع: “بدأت العمل على هذا الفيلم بعد عودتي إلى استوديوهات بيكسار، عقب الانتهاء من سلسلة We Bare Bears عام 2020، لكن الإعلان الرسمي جاء في أغسطس 2024، حيث تم الكشف عن أن الفيلم عمل روائي أصلي بعنوان Hoppers. كما بدأ جيسي أندروز العمل على كتابته قبل نحو ثلاث سنوات، واستغرق تطوير الفيلم ست سنوات”.