هشام ماجد يكشف لصدى البلد عن شخصيته في فيلم برشامة

كشف الفنان هشام ماجد عن ملامح شخصيته في فيلم «برشامة»، حيث يجسد دور «عبد الحميد» طالب الثانوية العامة الذي يواجه أزمة مفاجئة خلال امتحان اللغة العربية، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي مليء بالمفاجآت.

وأضاف لصدى البلد أن الذي حمسه للفيلم أنه كوميدي والعمل مع المخرج خالد دياب و كل فريق العمل.



وتدور أحداث فيلم «برشامة» داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة (منازل) خلال يوم امتحان اللغة العربية، حيث تتشابك مصائر عدد من الشخصيات في أجواء يسودها الفوضى والفساد، مع انتشار ظاهرة الغش الجماعي، ومحاولات أولياء الأمور مساعدة أبنائهم بطرق غير تقليدية، في معالجة ساخرة للواقع التعليمي.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف كل من أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي سكاي ليميت وفيلم سكوير.