في أحدث حلقات «إيه بقى؟».. صبري فواز يناقش أسرار صناعة السينما مع صفي الدين محمود

طرح الفنان صبري فواز، رابع حلقات برنامجه «إيه بقى؟»، الذي يعتبر أولى تجاربه كمذيع، من خلال بودكاست حواري جديد، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.

استضاف صبري فواز في رابع حلقات «إيه بقى؟» المنتج صفي الدين محمود، وتناول النقاش رحلة صناعة الفيلم من الفكرة وحتى عرضه على شاشة السينما.

كما تطرق الحوار إلى دور المخرج والممثلين في تطوير القصة، والتعديلات التي تطرأ على السيناريو قبل بدء التصوير، إلى جانب توضيح الفروق بين النص المكتوب والشكل النهائي للفيلم المعروض للجمهور.

وتكشف الحلقة أسرار صناعة السينما، وتقدم رؤية شاملة تساعد الجمهور على فهم أعمق لكيفية خروج الأعمال الفنية إلى النور، وما يمر به الفيلم من مراحل معقدة قبل عرضه.

برنامج «إيه بقى؟» يعرض أسبوعيًا، الثلاثاء 9 مساءًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويقدّم فواز من خلاله مجموعة من الحوارات الفنية والثقافية التي تستهدف تقديم محتوى غني ومفيد، مع تسليط الضوء على جوانب مختلفة من حياته ورؤيته الفكرية، إلى جانب مناقشة موضوعات تمس شريحة واسعة من الجمهور، في إطار يجمع بين الطرح العميق والأسلوب المبسط، واستضاف في الحلقات السابقة د.مسعود شومان خبير الدراسات الشعبية والإنثروبولوجية، الباحث الموسيقي صلاح علام،و المنشد أحمد العمري، فنان التروكاچ أحمد عرابي.