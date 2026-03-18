يا ترى حد هيموت.. مؤلف وننسى اللي كان يشوق حمهوره لنهاية مسلسله

شوق المولف عمرو محمود ياسين الجمهور لـ نهاية مسلسل وننسى اللي كان، بطولة ياسمين عبد العزيز مع اقتراب انتهاء المسلسل.

وكتب ياسين من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “يا ترى في حد هيموت في الحلقة الأخيرة من مسلسل و ننسى اللي كان؟، ايه توقعاتكم؟ هل في حد هايموت ولا لأ، ولو في يبقى مين ".

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي



ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.