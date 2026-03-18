الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ميرنا جميل ترد بقوة على انتقادات مشهد الولادة في الكينج

ميرنا جميل
ميرنا جميل
أحمد إبراهيم

علقت الفنانة ميرنا جميل، على الانتقادات التي طالت مشهد الولادة في مسلسل الكينج خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المشهد قدم في إطار كوميدي بحت ولم يقصد به سوى إضفاء طابع ساخر يخدم طبيعة العمل.

وأوضحت ميرنا، في تصريحات إذاعية، أن فريق العمل تعمد استخدام قدر من المبالغة في أكثر من مشهد، وليس في مشهد الولادة فقط، مشيرة إلى أن الأحداث تدور حول صعود تاجر سلاح، وهو ما يفسح المجال لمساحات من “الأفورة” لخدمة الجانب الترفيهي.

وقالت إن بعض المشاهد احتاجت إلى اللعب بالكلمات والإيقاع الكوميدي، مضيفة: “إحنا أڤورنا في حاجات كتير، مش مشهد الولادة بس، لأن العمل نفسه قائم على الطابع الساخر والهزار”.

وأكدت أن ردود الفعل جاءت متباينة بين من لم يفضل المشهد، ومن تقبّله باعتباره جزءًا من السياق الكوميدي العام، معتبرة أن هذا التفاوت أمر طبيعي في الأعمال التي تعتمد على أسلوب ساخر أو مبالغ فيه، حيث يظل التفاعل مع الكوميديا خاضعًا لاختلاف الأذواق.

قصة مسلسل الكينج

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

