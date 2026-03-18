عمرو عبد العزيز يعلن إصابة والدته بجلطة في القلب

نشر الفنان عمرو عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن إصابة والدته بجلطة فى القلب.

وقال عمرو عبد العزيز: أرجو الدعاء لأمي بالشفاء العاجل، جلطة في القلب والحمدلله خرجت من العملية بالسلامة.

وشارك عمرو عبد العزيز فى عدد من الاعمال الفنية التى عرضت فى رمضان الحالي ولعل من أبرزها مسلسل رأس الأفعى ومسلسل المداح أسطورة النهاية.

واستطاع عمرو عبد العزيز رغم ظهوره كضيف شرف فى مسلسل رأس الأفعى، وخطف الأنظار إليه خاصة أنه جسد شخصية الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.