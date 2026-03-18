كريم محمود عبد العزيز لابنته في عيد ميلادها: أغلى شيء في حياتي

هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، ابنته خديجة بمناسبة عيد ميلادها.



وكتب عبدالعزيز عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الشخصي انستجرام: "عيد ميلاد سعيد لأغلى شيء في حياتي، ابنتي الحبيبة، يا خادوجي، أحبك".

مسلسل المتر سمير

يُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز ، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.