مسلسل المتر سمير الحلقة 11 .. كريم محمود عبد العزيز يكسب قضية نبيل عيسي

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “المتر سمير” العديد من الاحداث فى حياة سمير المهنية ومن أبرزها، نجح سمير (كريم محمود عبد العزيز) فى كسب قضية رجل الاعمال كمال (نبيل عيسي) لضم ابنه لحضانته بعد ان قام سمير بالتخطيط للأمر.

وتزداد الصراعات بين سمير وأسرة زوجته بسبب محاولتهم المستمرة لمنعه من رؤية ابنته بسبب عدم دفعه للنفقة.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.