المتر سمير الحلقة 13.. ناهد السباعي تتنازل عن النفقة وكريم محمود عبد العزيز يساوم أوتاكا

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “المتر سمير” العديد من الاحداث بين سمير وزوجته ميرفت وأسرتها ومن أبرزها: يتم القبض على المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) وتفاجئه زوجته ميرفت (ناهد السباعي) بالتنازل عن دعوة تبديد المنقولات المقامة ضده.

ويكتشف سمير أن شقيق زوجته المحامي نادر (محمد اوتاكا) هو الذى سرق نسخة قائمة تبديد المنقولات من مكتبه وبعد مواجهته يساومه اذا لم يسمحوا له برؤية ابنته سيفضح امره ويرفع قضية ضده وبالفعل يوافق ويستطيع سمير ان يرى ابنته.

مسلسل المتر سمير

يُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز ، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.