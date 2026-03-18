واحد من الناس.. عمرو الليثي يستضيف الكدواني ويسرا اللوزي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، الفنان ماجد الكدواني والنجمة يسرا اللوزي في سهرة خاصة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر، للكشف عن أسرار وكواليس مسلسل كان يا ما كان الذي أثار جدلًا واسعًا خلال عرضه في رمضان.

وتحدث ماجد الكدواني عن شخصيته في المسلسل، مشيرًا إلى إعجابه بالقصة والرسالة التي يحملها العمل، مؤكدًا أن أحداث المسلسل مبنية على واقع حقيقي.

كما تناول أسباب الطلاق في العمل، مؤكدًا: لا ينفع أب يُحرم من رؤية ابنته، ولا ينفع أم تسمح بدخول أطراف أخرى إلى بيتها، في تعليق يعكس اهتمامه بالقيم الأسرية.

من جانبها، تحدثت يسرا اللوزي عن شخصيتها، موضحة أي مدى تشابهها مع حياتها الحقيقية، كما تطرقت إلى أول تعاون بينها وبين ماجد الكدواني والكيميا التي تجلت على الشاشة أثناء التصوير.

كما كشف الثنائي تفاصيل المشهد الماستر سين في المسلسل، وأفصح ماجد الكدواني أن كلمة بحبك كانت اقتراحه في العمل، مؤكدًا على الأهمية الفنية لهذه اللحظة.

وفي ختام الحلقة، أشار الكدواني إلى مقولة مهمة تحمل رسالة المسلسل: يهمني سلام البيوت قبل القوانين، وأجاب على أسئلة حول إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، وما إذا كان هناك حاجة لتعديل قانون الرؤية بالنسبة للرجل.

وتعد هذه السهرة فرصة لمتابعي المسلسل لاكتشاف خبايا تجربة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي في العمل، ومشاهدة التفاصيل الفنية التي لم يُكشف عنها من قبل.

مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، ويشارك من خلاله النجم ماجد الكدواني، وعارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز، الفنانة يسرا اللوزي، في البطولة، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد الجنايني.