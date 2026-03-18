السفارة المغربية في السنغال تدعو للتهدئة عقب أزمة “كاف”

دعت السفارة المغربية في السنغال، المواطنين المغاربة المقيمين في السنغال، إلى التحلي بضبط النفس واليقظة، وذلك على خلفية التوتر الذي أعقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 ومنحه لـالمغرب.

وطالبت لسفارة مواطني المغرب المقيمين في السنغال بـ " التحلي بضبط النفس واليقظة واستشعار روح المسؤولية "، كما حضّتهم على الهدوء وحسن التقدير، سواء في تعاملاتهم اليومية أو في تعبيراتهم، بما في ذلك على المنصات الرقمية، مع ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المحلية.

وشددت على أن "الرياضة ينبغي أن تظل، في جوهرها، وسيلة للتقارب وتعزيز روح الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب"، معتبرة أن نتيجة مباراة في كرة القدم لا يمكن أن "تبرر أي شكل من أشكال التصعيد أو التصريحات المتجاوزة بين شعوب شقيقة، يجمعها تاريخ مشترك وقيم إنسانية متقاسمة وروابط أخوية عميقة".

و أشادت بـ"العناية الخاصة التي أبدتها السلطات السنغالية المختصة منذ المباراة النهائية، تجاه المغاربة المقيمين في السنغال وممتلكاتهم"، داعية الجميع إلى "تعزيز التهدئة".

وشددت على وجوب "صون العلاقات الأخوية، العريقة والمتعددة الأبعاد، التي تجمع" المغرب بالسنغال.

