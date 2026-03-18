تقارير تونسية: كاف يرفض استئناف الأهلي.. ومباراة الترجي بدون جمهور

أكدت مصادر تونسية اليوم الأربعاء أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رفضت النظر في طلب نادي الأهلي بشأن استئناف عقوبة اللعب دون جمهور، المفروضة على مواجهة العودة من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

وذكرت صحيفة موزاييك التونسية أن اللجنة قررت عدم متابعة ملف الأهلي، رغم طلب النادي استعجال البت قبل مباراة السبت، بعد الانتهاء من إصدار القرارات المتعلقة بمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال.

وبذلك، بات رسميًا أن مباراة الأهلي ضد الترجي، المقررة يوم السبت 21 مارس 2026، الساعة الثامنة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، ستُقام دون حضور جماهيري، ما يزيد الضغط على الفريق الأحمر في مباراة حاسمة على طريق التأهل.