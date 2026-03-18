رئيس الوزراء: الشرق الأوسط يمر بمنعطف خطير.. ومصر ترفض الحرب وتدعم الأشقاء العرب

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير في ظل تصاعد التوترات، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب في المنطقة لا تقتصر فقط على الدول المتأثرة بشكل مباشر، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.

تطورات الأوضاع

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تتابع تطورات الأوضاع عن كثب، مؤكدًا رفض الدولة الكامل لاستمرار الحرب لما تمثله من تهديد خطير لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

وشدد مدبولي على أن مصر تدين بشدة أي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتفاقم الأزمات القائمة.

الحفاظ على الأمن والاستقرار

وأضاف أن الموقف الرسمي المصري يقوم على الوقوف بجانب الأشقاء في الدول العربية، مع استعداد الدولة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، في إطار دورها الإقليمي ومسؤولياتها تجاه الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود العربية والدولية لاحتواء التصعيد، والعمل على إيجاد حلول سياسية تضمن إنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار المنشود.