عاجل
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
رياضة

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي لترك بصمة جديدة في تاريخ مواجهات الريدز ضد نيوكاسل يونايتد قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة قد تمنحه إنجازا تاريخيا جديدا.

صلاح يقترب من معادلة أسطورة الريدز
يدخل النجم المصري اللقاء وهو يمتلك سجلًا تهديفيًا رائعًا أمام نيوكاسل، بعدما أحرز 10 أهداف في شباك الفريق الشمالي ليقترب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة ليفربول مايكل أوين الذي يتصدر قائمة الهدافين في مواجهات الفريقين برصيد 14 هدفا.


ويتفوق صلاح حاليا بفارق هدف واحد على كل من إيان راش أحد أبرز رموز الريدز وألبرت شيبرد لاعب نيوكاسل في بدايات القرن الماضي بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

عودة قوية وصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا
واصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة ضد كاراباج الأذربيجاني، قاد به الفريق لفوز كاسح 6-0 وتأهله المباشر إلى دور الـ16.


ووصل رصيد صلاح هذا الموسم إلى 6 أهداف في مختلف البطولات، منها هدفان في دوري الأبطال، مؤكدًا عودته القوية إلى التأثير والحسم في المواعيد الكبرى.

تخطي الأرقام القياسية وتعزيز المكانة التاريخية
وسجل صلاح 251 هدفًا مع ليفربول، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ النادي خلف إيان راش وروجير هانت، مع تجاوز أسماء خالدة في تاريخ الفريق.


كما وصل إلى مباراته رقم 80 في دوري الأبطال مع الريدز معادلًا رقم جيمي كاراجر مدافع ليفربول الأسطوري ورفع رصيده إلى 49 هدفًا في المسابقة معادلًا ألفريدو دي ستيفانو، وعلى بعد هدف من دخول قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين والتي يتصدرها تييري هنري.

وبذلك، أصبح صلاح أفضل هداف لليفربول في دوري الأبطال برصيد 46 هدفا متفوقا على ساديو ماني وفيرمينو والأكثر صناعة للأهداف والمساهمات التهديفية في تاريخ النادي بالقميص الأوروبي، متجاوزًا أيضًا ديدييه دروجبا في عدد الأهداف دون ركلات جزاء، مع مساهماته التهديفية في 50 مباراة أوروبية مع الريدز.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي مايكل أوين

