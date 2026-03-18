دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027

آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الجديدة.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة خطط العام المالي الجديد.

ناقش الاجتماع ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومساعدي الوزيرين لشؤون التنمية البشرية والمشروعات القومية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع التعليم العالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في طلاب الجامعات هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بهذا القطاع يتكامل مع جهود الدولة في مجال التنمية البشرية لبناء أجيال مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالعزيز قنصوة التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية، مؤكدًا أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم العائد الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي وربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

واستعرض الدكتور قنصوة رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية للتعليم العالي والابتكار، من خلال رفع تنافسية الجامعات المصرية دوليًا والتوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة.

وكشف الوزير عن خطة لدعم عدد من الجامعات المصرية لتصبح ضمن قائمة (أفضل الجامعات عالميًا)، عبر تطوير المعامل والأجهزة وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية والمادية لرفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة الجامعية، حيث ناقش الوزيران استكمال وتطوير مشروعات المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر، إلى جانب متابعة إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والمالية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تناول الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ والمتابعة، اتفق الوزيران على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، مع تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.

حضر اللقاء من وزارة التخطيط: الأستاذة هبة عبدالمنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والسيد إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد الخطة.

وحضر من وزارة التعليم العالي: د. عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية.

