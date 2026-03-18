التخطيط القومي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، السيدة رواد الحلبي، مدير برنامج الأغذية العالمي – مكتب مصر، وذلك بمقر المعهد، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون القائمة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة نظم الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم السياسات القائمة على الأدلة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الدكتور أشرف العربي، حرص معهد التخطيط القومي على توطيد الشراكات مع المؤسسات الدولية، كبرنامج الأغذية العالمي، بما يعزز من دور المعهد في دعم صانع القرار، من خلال تقديم الدراسات والاستشارات وبناء القدرات في مجالات التخطيط والتنمية.

من جانبها، أعربت رواد الحلبي عن تقديرها للدور الذي يقوم به المعهد في دعم قضايا التنمية في مصر والمنطقة، مؤكدة تطلع برنامج الأغذية العالمي إلى تعزيز التعاون مع المعهد، خاصة في مجالات تحليل السياسات، وبناء القدرات، ودعم البرامج التنموية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات العملية للتعاون المستقبلي، بما في ذلك تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإعداد دراسات تطبيقية، وتنظيم فعاليات علمية تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية والدولية.