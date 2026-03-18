الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف في ورطة.. عوار المادة 82 ينصف السنغال في أزمة لقب أمم إفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
عبدالله هشام

قررت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المغرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.

واستند الكاف في قراره بسحب اللقب على المادتين 84و82 و83

تنص المادة 82 على أنه في حال انسحاب أي فريق من البطولة لأي سبب، أو عدم حضوره للمباراة، أو رفضه اللعب، أو مغادرته أرض الملعب قبل نهاية اللقاء دون إذن الحكم، يتم اعتباره خاسرًا بشكل مباشر، مع استبعاده نهائيًا من المنافسة.

كما تشمل هذه المادة أيضًا الفرق التي سبق استبعادها، ما يعزز من صرامة العقوبات المفروضة في مثل هذه الحالات.

وتوضح المادة 83 أن الفريق الذي لا يتواجد داخل الملعب مرتديًا زي المباراة في الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، أو بعد مهلة أقصاها 15 دقيقة، يُعتبر خاسرًا للمباراة.

وفي هذه الحالة، يقوم الحكم بإثبات غياب الفريق في تقريره الرسمي، على أن تتخذ اللجنة المنظمة القرار النهائي بناءً على ذلك.

أما المادة 84، فتُعد الحاسمة في مثل هذه الحالات، حيث تنص على استبعاد الفريق المخالف لأحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من البطولة، مع اعتباره خاسرًا بنتيجة 0-3.

أزمة في المادة 82 

تشوب المادة عدة أزمات حيث لم يتم تحديد مدة مغادرة الملعب كمان أن القرار كان احتجاجا على قرارات الحكم.

ولم يقم الحكم بإلغاء المباراة لأنه لم يتم الانسحاب والمنتخب السنغالي غادر الملعب لمدة 8 دقائق تقريبا.

وبالتالي فإن المدة المحددة في المادة 83 وهي 15 دقيقة من الانسحاب لم يحدث على أرض الملعب لذلك رفض الحكم الخروج أو إعلان الانسحاب بشكل نهائي.

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

لاريجاني

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

لافتات في منطقة العجوزة

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

المقلوبة

طريقة عمل المقلوبة.. أكلة فخمة بطعم لا يقاوم

البشرة

يعالجها مش بس يخفيها .. مادة غير متوقعة تعيد جمال البشرة

سكوالين

يعالج التجاعيد والاسمرار .. سيروم جديد يمنح البشرة فوائد سحرية

بالصور

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد