قبل سحب لقب السنغال.. الكاف حكم بإعادة نهائي الأبطال بعد انسحاب الوداد

شهدت القارة الأفريقية، القرار الأغرب في تاريخ الكرة بعد سحب لقب بطولة أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب.

الواقعة تحدث للمرة الأولى بهذه الطريقة دون أسباب واضحة رغم نهاية المباراة بصافرة الحكم بشكل طبيعي وبعد فوز أسود التيرانجا.

أزمة الوداد المغربي والترجي

وتعود الأذهان لقرار الكاف أيضا حينما انسحب الوداد المغربي من مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

ووقتها قرر الكاف إعادة المباراة بعد انحساب الوداد المغربي بشكل فعلي من المباراة وتم منح الكأس والميداليات بالفعل لفريق الترجي.

والعكس تماما يأتى قرار سحب اللقب من السنغال رغم لعب المباراة حتى الدقائق الأخيرة وإنهائها بصافرة الحكم.

مما يجعل قرارات الكاف غريبة ولا يتقبلها عقل خصوصا لعدم تكرار الواقعة تاريخيا في أي قارة.