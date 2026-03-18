إبراهيم عبد الجواد: عايزين نشوف مين اللي هيتحرك في الكاف عشان الأهلي؟

أثار الإعلامي ابراهيم عبد الجواد الجدل بشأن الاهلي بعد أن اعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وفوز المغرب.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:عايزين بقى نشوف مين اللي هيتحرك في الكاف عشان الأهلي ياخد حقه زي ما حصل مع المغرب.

وتابع إبراهيم عبد الجواد: حرمان الأهلي من جمهوره أمام الترجي أمر غير عادي وغير موجود باللوائح.

واعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة 0 - 3 لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.



تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي في محاولة لإنقاذ حضور جماهيره خلال المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقدم باحتجاج عاجل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتراضًا على تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بعقوبة منع الجماهير.

وكان الأهلي قد تلقى إخطارًا سابقًا بتحديد موعد جلسة الاستئناف، قبل أن يتم تأجيلها أكثر من مرة، وصولًا إلى تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو ما أثار استياء إدارة النادي، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الحاسمة المقررة إقامتها على استاد القاهرة.