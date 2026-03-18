الزمالك يصطدم بدلفي في صراع الصدارة.. وعينه على موقعة الحسم أمام الأهلي

يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام دلفي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة دوري سوبر السيدات للموسم 2025-2026.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الفرق خلال المرحلة النهائية، ما يزيد من صعوبة كل مباراة.

وتشهد البطولة منافسة شرسة، مع تبقي جولتين فقط على النهاية، حيث يترقب الجميع المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة الختامية، والتي قد تحسم بطل الدوري بشكل رسمي.

يدخل الزمالك المباراة بدافع قوي لتعويض خسارته الأخيرة لبطولة كأس مصر، بعدما سقط أمام الأهلي في النهائي بنتيجة 3-0، في لقاء لم يظهر فيه الفريق الأبيض بمستواه المعهود.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على دلفي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت أداءً قويًا أعاد الثقة للفريق قبل النهائي.

ويأمل الزمالك في استعادة توازنه سريعًا، وتحقيق الفوز على دلفي، من أجل البقاء في سباق اللقب حتى الجولة الأخيرة، وعدم التفريط في فرصة المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.