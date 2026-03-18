اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري كرة السلة

يواجه فريق الأهلي نظيره سبورتنج اليوم الأربعاء، في اللقاء الفاصل لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولجأ الفريقان إلى اللقاء الفاصل بعدما تعادلا في نتيجة السلسلة 1-1 في الدور ربع النهائي.

وتأهلت إلى الدور نصف النهائي فرق الاتحاد السكندري، والزمالك، والمصرية للاتصالات، في انتظار البطاقة الأخيرة التي ستحسم وفقًا للفائز في مواجهة الأهلي وسبورتنج الفاصلة.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن ينتظر المصرية للاتصالات الفائز من لقاء الأهلي وسبورتنج.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي على صالتي برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، أيام 25 و24 و29 و30 مارس، على أن تُقام المباراة الفاصلة في حال التعادل يوم 2 إبريل.

ومن المقرر أن تُقام المباريات الأولى والثانية والخامسة على صالة محافظة الفريق صاحب الترتيب الأفضل في الدور التمهيدي، بينما تُلعب المباراتان الثالثة والرابعة على صالة محافظة الفريق الآخر.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة.