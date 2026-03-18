بدون بن رمضان والجزيري .. قائمة منتخب تونس لمواجهة هايتي وكندا وديا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة المنتخب لخوض مباراتين وديتين أمام هايتي وكندا خلال شهر مارس الحالي، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا.

وشهد قائمة تونس قبل كأس العالم، غياب محمد علي بن رمضان نجم الأهلي، وسيف الدين الجزيري نجم الزمالك، بسبب تراجع أدائهما وقلة مشاركتهما مع فرقهم خلال الفترة الماضية.

كما غاب نجم الأهلي السابق علي معلول عن قائمة منتخب بلاده رغم مشاركاته المميزة مع الصفاقسي التونسي.

قائمة منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان - صبري بن حسن - عبد المهيب الشماخ نور الدين الفرداتي

الدفاع: يان فاليري - معتز النفاتي - غيث الزعلوني - عمر الرقيق - آدم عروس

علاء غرام - رائد الشيخاوي - محمد أمين بن حميدة مرتضى بن وناس - علي العابدي

وسط الملعب: إلياس السخيري - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان راني خضيرة - إسماعيل الغربي - محمد بلحاج محمود

الهجوم: إلياس سعد - سيباستيان تونكتي - ريان اللومي فراس شواط - لؤي بن فرحات - سيف الله اللطيف عمر بن علي - خليل العياري - حازم المستوري أنيس السعيدي

