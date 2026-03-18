مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي

استقر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك بعد فترة طويلة من التدوير بين محمد الشناوي وشوبير خلال المباريات السابقة حسب قرار من توروب.

ويستعد الأهلي للثأر وحسم التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة بالقاهرة مستغلا عامل الأرض بعد غياب الجماهير بقرار من الفيفا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.