وفاة مصري إثر سقوطه من مبنى بالسعودية| وجيرانه: كان شابا طيبا قريبا من الجميع

شهدت إحدى المدن بالمملكة العربية السعودية حادثا مأساويا أدى إلى وفاة شاب مصري من أبناء قرية الجنينة، وذلك إثر سقوطه من أعلى أحد المباني أثناء تواجده في موقع عمله.

وتوفي الشاب السيد أحمد إبراهيم حسن متأثرا بإصاباته بعد الحادث، حيث كان يعمل في المملكة العربية السعودية سعيا وراء لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لأسرته، شأنه شأن كثير من الشباب الذين يغادرون أوطانهم طلبا للرزق.

وفي هذا الصدد، قال محمد محمود الغريب، جاره بقرية الجنينة: "اليوم في قرية الجنينة ننتظر وصول جثمان ابن قريتنا الغالي أحمد إبراهيم، وقلوبنا يملؤها الحزن والأسى على فراقه".

وأضاف الغريب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": " فقد كان أحمد شابا طيب الخلق، قريبا من الجميع، لا يتأخر عن مساعدة أحد، وكان بالنسبة لنا جميعا أكثر من جار، بل كان بمثابة أخ لكل من عرفه وتعامل معه".

وقد خيم الحزن على أهالي قرية الجنينة فور انتشار خبر الوفاة، حيث كان الفقيد معروفا بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين أبناء قريته وأصدقائه.

ونعى الأهالي الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة لشباب القرية.

ومن المقرر أن يصل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه، حيث ستقام صلاة الجنازة ومواراة الجثمان الثرى اليوم الأربعاء عقب وصوله، وسط حضور الأهل والأقارب وأبناء القرية الذين يستعدون لتشييعه إلى مثواه الأخير.

ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.