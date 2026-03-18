إعلامي عربي يطالب بإقامة نهائي جديد لأفريقيا بين المغرب ومصر

اعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة 0 - 3 لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

و علق الإعلامي أيمن جادة محلل بي أن سبورتس السابق عبر منصة أكس كاتبا: من حيث المبدأ لا بد أن نبارك للمغرب تتويجه بكأس أفريقيا ، ولكن لابد أيضاً أن نتوقف مع الطريقة ، أكيد وأن المغاربة جديرون بالتاج الأفريقي ، لكنهم حتماً ليسوا سعداء بالتتويج في مكاتب الاتحاد الأفريقي .

و تابع : أعتقد أنه بعد اعتبار السنغال منسحبة وطالما لم يتخذ القرار وقتها أن تقام مباراة نهائية جديدة تجمع المغرب مع منافس السنغال في نصف النهائي وهو منتخب مصر .

وأضاف: لا بد أن يكون التتويج وتسليم الكأس على أرض المستطيل الأخضر وليس على الورق !.

وفي مشهد استثنائي أعاد رسم خريطة البطل داخل القارة السمراء، تحوّل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من مجرد بيان رسمي إلى حدث مدوٍ أشعل الأجواء في المغرب وفتح بابًا واسعًا من الجدل في المقابل.

فبعد أسابيع من نهاية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بقرار قلب كل المعطيات، ومنح اللقب لـ«أسود الأطلس» بدلًا من السنغال.

القرار، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، لم يكن تقليديًا بأي حال؛ إذ أعلن «كاف» تجريد منتخب السنغال من اللقب واعتباره خاسرًا للنهائي، مقابل تتويج المنتخب المغربي رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكثر القرارات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.