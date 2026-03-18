كاتس : سنرفع مستوى الحرب التي نديرها ضد إيران وحزب الله

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب والذي يشغل منصبه منذ 2021.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات له : قررت مع نتنياهو منح الجيش الإذن لاغتيال أي مسؤول إيراني دون الحاجة إلى موافقة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرفع مستوى الحرب التي نديرها ضد إيران وحزب الله .و كل مسؤول في إيران مستهدف ولا أحد منهم يتمتع بحصانة.

وفي سياق أخر ؛ أرسل الجيش الإسرائيلي إنذار إلى سكان جنوب لبنان بقصف المعابر على نهر الليطاني.

فيما شن جيش الاحتلال غارة جوية على شمال بلدة الخيام جنوبي لبنان.