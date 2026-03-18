الكرملين يندد بقتل قادة إيران في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

ندد الكرملين، بقتل قادة إيران في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه يعتقد أنه بعد انتهاء الحرب الدائرة، ينبغي على الدول المطلة على الخليج صياغة بروتوكول جديد لمضيق هرمز.

وذكر أن ذلك يأتي لضمان المرور الآمن عبر هذا الممر المائي الضيق وفق شروط معينة تتوافق مع المصالح الإيرانية والإقليمية، بحسب رويترز.

أغلقت إيران هذا الممر الحيوي للطاقة، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز المسال العالميين، مصرحةً بأنها "لن تسمح حتى بوصول لتر واحد من النفط" إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

يوم الثلاثاء، غرد رئيس البرلمان الإيراني بأن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.





