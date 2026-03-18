الهلال الأحمر يعزز مد غزة بمواد غذائية شتوية وإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 159



أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 159، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



حملت القافلة في يومها الـ 159، نحو 2,650 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت نحو 1,320 سلال غذائية ودقيق، أكثر من 320 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، ما يزيد عن 1,010 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن إمدادات الشتاء الأساسية من مراتب وملابس شتوية.



كما عزز الهلال الأحمر المصري دعم أهالي غزة، بالدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 8,340 قطعة ملابس شتوية، 2,065 بطانية، 1,350 مرتبة، نحو 50 خيمة لإيواء المتضررين.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.