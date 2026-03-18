بحضور الرئيس التركي أردوغان.. نعينع يتلو القرآن في احتفالية رمضانية بأنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة إقامة حفلة قرآنية كبرى في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور فضيلة القارئ والطبيب الشيخ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، وذلك ضمن الفعاليات الدينية لشهر رمضان المبارك.

وقد استقبل الرئيس فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نعينع استقبالاً رسمياً يعكس التقدير الكبير لمكانته الرفيعة كأحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ولدوره البارز في خدمة كتاب الله ونشره.

وتخللت الحفل تلاوة قرآنية متميزة لفضيلة الشيخ، سادت خلالها أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتدبر، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الدينية، في مشهد يجسد مكانة القرآن الكريم وأهله.

ويؤدي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نعينع، بصفته شيخ عموم المقارئ المصرية، دوراً محورياً في الإشراف على المقارئ وتنظيم شؤونها في جمهورية مصر العربية، إلى جانب نشر علوم القراءات، وتأهيل القراء، والحفاظ على أسانيد التلاوة المتصلة، بما يسهم في صون كتاب الله وتوارثه جيلاً بعد جيل وفق أحكام التجويد والقراءات الصحيحة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على عمق الروابط الدينية والثقافية بين الشعوب الإسلامية، وتعزيزاً لقيم المحبة والسلام التي يحملها كتاب الله تعالى.

حفظ الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وبارك في جهوده، وجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.