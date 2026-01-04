سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد

نشر القارئ الدكتور أحمد نعينع، أحد أبرز قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وثق خلاله لحظة مؤثرة لإشهار سيدة أجنبية إسلامها في أمريكا.

سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع

وظهر القارئ الدكتور أحمد نعينع في مقطع الفيديو، وهو يلقن سيدة شهادة الإسلام وسط حضور كبير من المصلين، حيث بدت عليها علامات السعادة والطمأنينة، بينما كان طفلها بين يدي الشيخ نعينع في مشهد مؤثر.

وأرفق القارئ الكبير الفيديو بتعليق قال فيه: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا"، تعبيرًا عن فرحته بهذه اللحظة التي شهد فيها دخول روح جديدة إلى الإسلام.