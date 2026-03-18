الحكومة: إغلاق المحلات والمولات 9 مساء لمدة شهر.. ويوم أو يومين للعمل عن بعد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك إغلاق المحلات والمولات والمطاعم الساعة 9 مساء والخميس والجمعة الساعة 10 مساء، وذلك بداية من يوم السبت 28 مارس ولمدة شهر .

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أنه يدرس حاليا فكرة أن يكون هناك يوم أو يومين في الإسبوع، يتم تطبيق فيها منظومة العمل عن بعد، وسيكون على كل الجهات في الدولة، ولكن ولن يسري هذا الموضوع على المصانع ووحدات البنية الأساسية ومحطات الكهرباء والغاز ومحطات النقل والمنشأت الصحية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه من الممكن أن يكون هناك اجراء محتمل لو الأمور استمرت على هذا الوضع من أجل تقليل فاتورة الإٍستيراد حتى لا يحدث مزيد من رفع الأسعار والتي تؤدي لموجة تضخمية.

