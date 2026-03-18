قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
english EN
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة.. أكثر من 2.4 مليون إنسان يواجهون عيدا بلا مقومات الحياة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

يستقبل سكان قطاع غزة عيد الفطر هذا العام في ظل أوضاع إنسانية وصفت بأنها من الأسوأ على الإطلاق، حيث يعيش أكثر من 2.4 مليون شخص تحت وطأة حصار خانق وأزمة معيشية متفاقمة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على توفير أبسط احتياجاتهم اليومية، خاصة للأطفال.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مظاهر العيد تكاد تكون غائبة بالكامل، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار حالة من العجز بين العائلات عن تأمين الغذاء والملابس، نتيجة ما وصفه بسياسات التجويع والتضييق المستمرة.

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025، أشار البيان إلى تسجيل أكثر من 2,000 خرق منذ بدء سريانه، تنوعت بين عمليات إطلاق نار وقصف واستهداف مباشر، إضافة إلى تدمير واسع للمباني السكنية وتوغلات داخل المناطق المأهولة بالسكان.

أما على صعيد الخسائر البشرية، سجل مقتل مئات المدنيين خلال فترة التهدئة، غالبيتهم من الفئات الأكثر ضعفًا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، إلى جانب آلاف الجرحى الذين أصيبوا داخل مناطقهم السكنية.

وفي ملف المساعدات، بين التقرير أن كميات الإمدادات التي دخلت القطاع كانت أقل بكثير من المتفق عليه، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والوقود، وتسبب في استمرار انقطاع الكهرباء وتعطل الخدمات الأساسية، بما فيها جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

كما تطرق البيان إلى القيود المفروضة على حركة السفر، مشيرا إلى أن معبر رفح لم يعمل بكامل طاقته خلال الفترة الماضية، قبل أن يعاد إغلاقه، ما فاقم معاناة المرضى والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى السفر للعلاج.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى التدخل العاجل، والضغط لتنفيذ بنود الاتفاق، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، محذرًا من تفاقم خطر المجاعة واستمرار التدهور في الأوضاع داخل القطاع.

سكان قطاع غزة قطاع غزة قطاع غزة عيد الفطر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العيد في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد