غزة.. أكثر من 2.4 مليون إنسان يواجهون عيدا بلا مقومات الحياة

يستقبل سكان قطاع غزة عيد الفطر هذا العام في ظل أوضاع إنسانية وصفت بأنها من الأسوأ على الإطلاق، حيث يعيش أكثر من 2.4 مليون شخص تحت وطأة حصار خانق وأزمة معيشية متفاقمة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على توفير أبسط احتياجاتهم اليومية، خاصة للأطفال.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مظاهر العيد تكاد تكون غائبة بالكامل، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار حالة من العجز بين العائلات عن تأمين الغذاء والملابس، نتيجة ما وصفه بسياسات التجويع والتضييق المستمرة.

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025، أشار البيان إلى تسجيل أكثر من 2,000 خرق منذ بدء سريانه، تنوعت بين عمليات إطلاق نار وقصف واستهداف مباشر، إضافة إلى تدمير واسع للمباني السكنية وتوغلات داخل المناطق المأهولة بالسكان.

أما على صعيد الخسائر البشرية، سجل مقتل مئات المدنيين خلال فترة التهدئة، غالبيتهم من الفئات الأكثر ضعفًا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، إلى جانب آلاف الجرحى الذين أصيبوا داخل مناطقهم السكنية.

وفي ملف المساعدات، بين التقرير أن كميات الإمدادات التي دخلت القطاع كانت أقل بكثير من المتفق عليه، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والوقود، وتسبب في استمرار انقطاع الكهرباء وتعطل الخدمات الأساسية، بما فيها جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

كما تطرق البيان إلى القيود المفروضة على حركة السفر، مشيرا إلى أن معبر رفح لم يعمل بكامل طاقته خلال الفترة الماضية، قبل أن يعاد إغلاقه، ما فاقم معاناة المرضى والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى السفر للعلاج.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى التدخل العاجل، والضغط لتنفيذ بنود الاتفاق، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، محذرًا من تفاقم خطر المجاعة واستمرار التدهور في الأوضاع داخل القطاع.