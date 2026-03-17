الأردن يشيد بدور الأونروا في غزة.. ويؤكد دعمه لاستمرار خدماتها الحيوية

‏ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، و التي ماتزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي، واستمرار إسرائيل في فرض القيود على دخول المساعدات الكافية والمستدامة إلى القطاع.

وشدد الصفدي - خلال لقائه المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني - على أهمية ضمان استمرار وكالة الأونروا، التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأيّ جهة أخرى، في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس، وضرورة وقف إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على الوكالة وفرض القيود اللاقانونية عليها وتقييد دورها المهم والحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها لازاريني خلال فترة عمله مفوّضًا عامًّا للأونروا، والذي تنتهي ولايته في 30 يونيو القادم، مؤكدًا تقدير الأردن لدوره الإنساني في دعم اللاجئين الفلسطينيين وخدمة قضاياهم.