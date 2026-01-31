يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار خلال حضورها حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإطلالة أنيقة عكست ذوقا رفيعا وحضورا لافتا.

وظهرت يارا السكري بإطلالة كلاسيكية راقية، ارتكزت على فستان طويل باللون الأبيض، جاء بتصميم ناعم وانسيابي أبرز رشاقتها وأنوثتها دون مبالغة، بينما أضفى الشال الفرو باللون البني الدافئ لمسة فخامة وأناقة استثنائية، منحت الإطلالة طابعا أرستقراطيا يتناغم مع طبيعة الحدث، واعتمدت يارا تسريحة شعر بسيطة وناعمة، مع مكياج هادئ ركز على إبراز ملامحها الطبيعية، ما عكس ثقة واضحة وحضورًا متزنًا نال استحسان الحضور وعدسات المصورين.

يأتي هذا الظهور اللافت بالتزامن مع مشاركة النجمة يارا السكري في بطولة مسلسل «على كلاي» أمام النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل، حيث تجسد شخصية «روح»، حبيبة العوضي ضمن أحداث العمل، في دور يحمل أبعادا إنسانية وعاطفية مؤثرة.

وكانت يارا قد حصدت إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق البرومو الرسمي للمسلسل، بعدما لفتت الأنظار بأدائها الصادق وحضورها الهادئ، حيث أظهر البرومو ملامح شخصية «روح» وما تحمله من مشاعر.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، يارا السكرى، درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.