وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
فن وثقافة

يارا السكري تتصدر التريند بمشاهد مؤثرة ببرومو «على كلاي» أمام أحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة الشابة يارا السكري مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب طرح برومو مسلسل «على كلاي»، على قناة "أون"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي يجمعها بالنجم أحمد العوضي في تجربة درامية ينتظرها الجمهور بشغف كبير.

وظهر في البرومو عدد من المشاهد المؤثرة التي قدمتها يارا السكري، كاشفة عن ملامح قصة حب إنسانية معقدة تجمعها بشخصية أحمد العوضي داخل أحداث المسلسل، حيث اتسم أداؤها بصدق المشاعر وعمق الإحساس، ما لفت انتباه المتابعين منذ اللحظات الأولى لعرض الإعلان الترويجي.

الجمهور يشيد بالفنانة يارا السكري 

وأشاد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء يارا السكري، مؤكدين أنها استطاعت، من خلال عدد من المشاهد في البرومو، أن تنقل حالة عاطفية مكثفة وتعكس أبعاد الشخصية التي تقدمها، وهو ما اعتبره كثيرون دليلا على نضجها الفني وتطور أدواتها التمثيلية. 

كما اعتبر عدد من المتابعين أن كيمياء واضحة تجمعها بأحمد العوضي، تنبئ بثنائية درامية قوية خلال الموسم الرمضاني المرتقب.

وبرعت يارا في تجسيد الشخصية كما بدا في الفيديو، حيث تنقلت بسلاسة بين الانفعال الهادئ والمشاعر الجياشة، لتؤكد أنها تمتلك قدرة لافتة على الإمساك بتفاصيل الدور، وهو ما انعكس في موجة الاستحسان الكبيرة التي حصدتها تعليقات الجمهور والنقاد على حد سواء عبر السوشيال ميديا.

ويأتي هذا التفاعل اللافت ليؤكد المكانة التي حققتها يارا السكري خلال موسم دراما رمضان الماضي، بعدما خطفت الأنظار بأدائها المميز في مسلسل «فهد البطل»، الذي شكل محطة مهمة في مشوارها الفنى، فقد نالت وقتها إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، ونجحت في ترك بصمة قوية بشخصية مؤثرة، لتؤكد أنها واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية.

ويبدو أن يارا السكري على موعد مع مرحلة جديدة من النجومية، تؤكد من خلالها أنها لا تعتمد فقط على الحضور أو القبول الجماهيري، بل على موهبة حقيقية تتطور من عمل إلى آخر، لتفرض اسمها بقوة على خريطة دراما رمضان، وتصبح واحدة من أكثر النجمات الشابات ترقبا في الموسم المقبل.

مسلسل "على كلاى" يجمع نخبة من النجوم على رأسهم احمد العوضى، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

يارا السكري أعمال يارا السكري أفلام يارا السكري الفنانة يارا السكري مسلسل علي كلاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

