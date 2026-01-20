يارا السكري تتصدر التريند بمشاهد مؤثرة ببرومو «على كلاي» أمام أحمد العوضي

تصدرت الفنانة الشابة يارا السكري مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب طرح برومو مسلسل «على كلاي»، على قناة "أون"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي يجمعها بالنجم أحمد العوضي في تجربة درامية ينتظرها الجمهور بشغف كبير.

وظهر في البرومو عدد من المشاهد المؤثرة التي قدمتها يارا السكري، كاشفة عن ملامح قصة حب إنسانية معقدة تجمعها بشخصية أحمد العوضي داخل أحداث المسلسل، حيث اتسم أداؤها بصدق المشاعر وعمق الإحساس، ما لفت انتباه المتابعين منذ اللحظات الأولى لعرض الإعلان الترويجي.

الجمهور يشيد بالفنانة يارا السكري

وأشاد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء يارا السكري، مؤكدين أنها استطاعت، من خلال عدد من المشاهد في البرومو، أن تنقل حالة عاطفية مكثفة وتعكس أبعاد الشخصية التي تقدمها، وهو ما اعتبره كثيرون دليلا على نضجها الفني وتطور أدواتها التمثيلية.

كما اعتبر عدد من المتابعين أن كيمياء واضحة تجمعها بأحمد العوضي، تنبئ بثنائية درامية قوية خلال الموسم الرمضاني المرتقب.

وبرعت يارا في تجسيد الشخصية كما بدا في الفيديو، حيث تنقلت بسلاسة بين الانفعال الهادئ والمشاعر الجياشة، لتؤكد أنها تمتلك قدرة لافتة على الإمساك بتفاصيل الدور، وهو ما انعكس في موجة الاستحسان الكبيرة التي حصدتها تعليقات الجمهور والنقاد على حد سواء عبر السوشيال ميديا.

ويأتي هذا التفاعل اللافت ليؤكد المكانة التي حققتها يارا السكري خلال موسم دراما رمضان الماضي، بعدما خطفت الأنظار بأدائها المميز في مسلسل «فهد البطل»، الذي شكل محطة مهمة في مشوارها الفنى، فقد نالت وقتها إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، ونجحت في ترك بصمة قوية بشخصية مؤثرة، لتؤكد أنها واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية.

ويبدو أن يارا السكري على موعد مع مرحلة جديدة من النجومية، تؤكد من خلالها أنها لا تعتمد فقط على الحضور أو القبول الجماهيري، بل على موهبة حقيقية تتطور من عمل إلى آخر، لتفرض اسمها بقوة على خريطة دراما رمضان، وتصبح واحدة من أكثر النجمات الشابات ترقبا في الموسم المقبل.

مسلسل "على كلاى" يجمع نخبة من النجوم على رأسهم احمد العوضى، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.