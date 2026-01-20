مرمر مكاني… بورتريهات إنسانية من قلب بيروت في عرضه العالمي الأول بمهرجان روتردام السينمائي

قبيل عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان روتردام السينمائي الدولي بهولندا (29 يناير – 8 فبراير)، يستعد الفيلم اللبناني "مرمر مكان" للقاء جمهوره العالمي، كعمل سينمائي يرصد الواقع اللبناني الراهن من منظور إنساني حميم، عبر مجموعة أفلام قصيرة أنجزها ستة من المخرجين اللبنانيين الشباب، ومن إنتاج جورج هاشم.



يرسم «مرمر مكاني» بورتريهات متقاطعة لخمسة فنانين في أواخر الثلاثينات من أعمارهم، غير معروفين على نطاق واسع، ترتبط أزماتهم الشخصية ارتباطًا وثيقًا بالأزمات المتعددة التي تعيشها بيروت اليوم، المدينة التي تتحول في الفيلم إلى مساحة صراع دائم بين الطموح والواقع، والرغبة في الاستمرار مقابل ضغوط الحياة اليومية.



ومن خلال هذه التجارب، يلتقط الفيلم حالة جيل كامل يحاول التوفيق بين شغفه الإبداعي وضرورات العيش في مدينة مثقلة بالتناقضات، مقدمًا نظرة صادقة ومجردة عن العلاقة المعقدة بين الإنسان والمكان، وقبيل عرضه في روتردام، أعلنت MAD Solutions حصولها على حقوق توزيع الفيلم، تمهيدًا لرحلته في المهرجانات ودور العرض بعد عرضه العالمي الأول.



وفي تصريح له عن الفيلم، يقول المنتج وصاحب فكرة وتطوير العمل جورج هاشم: "هذا الفيلم يُسلّط الضوء على معاناة لبنانية شائعة، ألا وهي الحب الجارف للبنان وعاصمته المحبوبة، والذي يقترن برغبة جامحة في الهروب من فوضاه وبدء حياة جديدة في مكان أكثر استقرارًا. بيروت هو الوطن الذي هربنا منه، لكننا لا نزال نشتاق إليه".



مواعيد عرض الفيلم في مهرجان روتردام السينمائي الدولي:



• الأحد 1 فبراير – الساعة 9:15 مساءً – قاعة Pathé 3 (عرض عام)

• الثلاثاء 3 فبراير – الساعة 2:45 عصرًا – قاعة LantarenVenster 5 (عرض عام)

• الخميس 5 فبراير – الساعة 11:45 صباحًا – قاعة KINO 4 (عرض عام)

فيلم مرمر مكاني من إنتاج جورج هاشم لـ STRAY BEE، من إخراج وكتابة غنا عبود، نعيم الحاج، سليم مراد، ألين عويس، جهاد سعادة، وماري-روز أسطا وبطولة سارة فخري، وهادي دعيبس، وأدهم الدمشقي، ودانا ضيا، وضنا مخايل.



عِمَل على تصوير الفيلم كل من جان حاتم، وإلسي حجّار، وجهاد سعادة، وجوسلين أبي جبرائيل؛ وأشرف على مونتاجه كلٌّ من غنا عبود، وجورج هاشم، ونعيم الحاج، وساندرا فاتي، وجهاد سعادة، وماري-روز أسطا؛ أما تصميم الصوت فكان من إبداع رائد يونان، وهادي دعيبس، وفرانسوا يزبك، وجون بول جَلوان، وفيكتور بريس.