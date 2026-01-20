قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
فن وثقافة

مرمر مكاني… بورتريهات إنسانية من قلب بيروت في عرضه العالمي الأول بمهرجان روتردام السينمائي

فيلم مرمر مكان
أحمد البهى

قبيل عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان روتردام السينمائي الدولي بهولندا (29 يناير – 8 فبراير)، يستعد الفيلم اللبناني "مرمر مكان" للقاء جمهوره العالمي، كعمل سينمائي يرصد الواقع اللبناني الراهن من منظور إنساني حميم، عبر مجموعة أفلام قصيرة أنجزها ستة من المخرجين اللبنانيين الشباب، ومن إنتاج جورج هاشم.


يرسم «مرمر مكاني» بورتريهات متقاطعة لخمسة فنانين في أواخر الثلاثينات من أعمارهم، غير معروفين على نطاق واسع، ترتبط أزماتهم الشخصية ارتباطًا وثيقًا بالأزمات المتعددة التي تعيشها بيروت اليوم، المدينة التي تتحول في الفيلم إلى مساحة صراع دائم بين الطموح والواقع، والرغبة في الاستمرار مقابل ضغوط الحياة اليومية.


ومن خلال هذه التجارب، يلتقط الفيلم حالة جيل كامل يحاول التوفيق بين شغفه الإبداعي وضرورات العيش في مدينة مثقلة بالتناقضات، مقدمًا نظرة صادقة ومجردة عن العلاقة المعقدة بين الإنسان والمكان، وقبيل عرضه في روتردام، أعلنت MAD Solutions حصولها على حقوق توزيع الفيلم، تمهيدًا لرحلته في المهرجانات ودور العرض بعد عرضه العالمي الأول.


وفي تصريح له عن الفيلم، يقول المنتج وصاحب فكرة وتطوير العمل جورج هاشم: "هذا الفيلم يُسلّط الضوء على معاناة لبنانية شائعة، ألا وهي الحب الجارف للبنان وعاصمته المحبوبة، والذي يقترن برغبة جامحة في الهروب من فوضاه وبدء حياة جديدة في مكان أكثر استقرارًا. بيروت هو الوطن الذي هربنا منه، لكننا لا نزال نشتاق إليه".


مواعيد عرض الفيلم في مهرجان روتردام السينمائي الدولي:


• الأحد 1 فبراير – الساعة 9:15 مساءً – قاعة Pathé 3 (عرض عام)
• الثلاثاء 3 فبراير – الساعة 2:45 عصرًا – قاعة LantarenVenster 5 (عرض عام)
• الخميس 5 فبراير – الساعة 11:45 صباحًا – قاعة KINO 4 (عرض عام)
فيلم مرمر مكاني من إنتاج جورج هاشم لـ STRAY BEE، من إخراج وكتابة غنا عبود، نعيم الحاج، سليم مراد، ألين عويس، جهاد سعادة، وماري-روز أسطا وبطولة سارة فخري، وهادي دعيبس، وأدهم الدمشقي، ودانا ضيا، وضنا مخايل. 

عِمَل على تصوير الفيلم كل من جان حاتم، وإلسي حجّار، وجهاد سعادة، وجوسلين أبي جبرائيل؛ وأشرف على مونتاجه كلٌّ من غنا عبود، وجورج هاشم، ونعيم الحاج، وساندرا فاتي، وجهاد سعادة، وماري-روز أسطا؛ أما تصميم الصوت فكان من إبداع رائد يونان، وهادي دعيبس، وفرانسوا يزبك، وجون بول جَلوان، وفيكتور بريس.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

كيا k4

بفتيس مانيوال.. كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026

جيب رانجلر موديل 2010

جيب رانجلر أوتوماتيك بـ 850 ألف جنيه

فيراري

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

