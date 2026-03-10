برلمانية : إدخال الروبوتات في جراحات العظام يقلل الأخطاء الطبية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن خطوة وزارة الصحة لإدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جراحات العظام والمفاصل تمثل تطورًا طبيًا غير مسبوق في مصر، مشيرة إلى أن هذه التقنيات تعزز الدقة وتقلل الأخطاء البشرية أثناء العمليات الجراحية.

الجراحة الروبوتية تساهم في تقليل فترة الإقامة بالمستشفى

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الجراحة الروبوتية تساهم في تقليل فترة الإقامة بالمستشفى، وتسريع التعافي، وخفض نسب المضاعفات بعد العمليات، مما يجعلها أكثر أمانًا للمرضى، مشيرة إلى أن اعتماد هذه التكنولوجيا في مستشفيات وزارة الصحة سيساعد أيضًا في تخفيض التكاليف العلاجية على الدولة والمواطن.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير القطاع الصحي المصري ورفع كفاءته التكنولوجية، مؤكدة أن إدخال الذكاء الاصطناعي في التخطيط للجراحات واختيار القياسات المثلى للمفاصل الصناعية يعد نقلة نوعية تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للعمليات الدقيقة والمتقدمة.