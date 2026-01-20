إياد نصار ضيف محمود سعد بـ كامل العدد

يحل الفنان إياد نصار ، ضيف علي برنامج" كامل العدد"، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد.

حيث من المقرر أن يتم تصوير الحلقة خلال الفترة القادمة، ليكشف إياد نصار، عن العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والفنية، ويستقبل أسئلة الحاضرين.

وكان آخر أعمال الفنان إياد نصار هو مسلسل ظلم المصطبة، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

ومن المقرر أن يخوض اياد نصار الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل أصحاب الارض، والذي يلعب بطولته بحانب الفنانة منة شلبي.