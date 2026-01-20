لعبة وقلبت بجد يتفوق على قسمة العدل .. تفاصيل

تمكن مسلسل لعبة وقلبت بجد من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it.

واحتل مسلسل لعبة وقبلت بجد المركز الاول من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، ليتفوق علي مسلسل قسمة العدل الذي جاء في المركز الثاني ، وتقوم ببطولته إيمان العاصي.

ويركز العمل على قضية الإدمان الرقمي، مسلطًا الضوء على مخاطره وتأثيره السلبي على التواصل الأسري والروابط العائلية، وكيف يمكن أن يتحول من مجرد وسيلة ترفيه إلى تهديد حقيقي لاستقرار الأسرة.

المسلسل من بطولة أحمد زاهر ، ريهام كفارنة، عمر الشناوي ، دنيا المصري ، حنان سليمان ، رحمة أحمد ، حجا عبد العظيم ، نادين ، دنيا سامي و عدد كبير من النجوم.