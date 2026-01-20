صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أثار كل من الفنانة لقاء الخميسي واللاعب محمد عبد المنصف حالة من الجدل الواسع بعد انتشار أنباء تفيد بانفصالها على خلفية الأزمة التى شهدتها الساحة فى الفترة الأخيرة بإعلان فنانة الزواج من عبد المنصف.

وحرص محمد عبد المنصف على الرد وإيقاف هذه الشائعات بنفي ما تردد تماما وذلك عن طريق نشر صورة من منزلهما عبر حسابه على انستجرام ليؤكد استمرار علاقته بزوجته لقاء الخميسي.

ويأتي نشر محمد عبد المنصف لهذه الصورة بعد أيام قليلة من نشر لقاء الخميسي صورة من نفس المنزل على حسابها، وعلقت: الفرق بين الراحة والبيت، في إشارة إلى استقرار حياتهما معًا.

لقاء الخميسي تنفي تعلقها على أزمة زوجها

ونفت الصفحة الرسمية للفنانة لقاء الخميسي صحة ما تم تداوله من تصريحات أو مقاطع فيديو منسوبة إليها بشأن الأزمة الأخيرة المرتبطة بزوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وأكد البيان، الذي نُشر عبر موقع «فيس بوك»، أن الفنانة لم تُجرِ أي تصريحات صحفية ولم تظهر في أي فيديوهات تتناول الموضوع المثار حاليًا، مشددًا على أن جميع المواد المتداولة غير صحيحة تمامًا.

وطالبت الصفحة باحترام خصوصية وحساسية الموقف، في ظل الجدل الواسع الذي أثير بعد إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عن محمد عبد المنصف عقب زواج شرعي استمر سبع سنوات.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد إعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.