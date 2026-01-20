قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيلها ..سعاد مكاوي "أميرة المونولوج" بين التألق الفني ونهاية هادئة

سعاد مكاوي
سعاد مكاوي
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سعاد مكاوي، إحدى أبرز نجمات المونولوج والأغنية الشعبية، والتي استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة خاصة في الغناء والسينما المصرية، عرفت بلقب "أميرة المونولوج " بفضل صوتها المُميز وحضورها العفوي الذي أسر قلوب الجمهور منذ أربعينيات القرن الماضي ، وقدمت أدوارا لا تنسى على الشاشة، لتصبح جزءا أصيلا من ذاكرة البهجة في زمن الفن الجميل.

ولدت سعاد محمد سيد مكاوي في 19 نوفمبر عام 1928 لأسرة فنية، فوالدها هو الملحن محمد مكاوي؛ ما جعل الفن جزءا من حياتها منذ الطفولة، التحقت بمدرسة بديعة مصابني، التي كانت أنذاك بوابة لانطلاق كبار نجوم الفن ، وهناك تشكلت ملامح موهبتها، حيث انطلقت من تقديم المونولوجات الغنائية المعتمدة على خفة الظل والذكاء في الأداء، وهو اللون الذي صنع شهرتها لاحقا.

بدأت سعاد مكاوي مسيرتها من خلال فيلم "زهرة" عام 1945، ثم شاركت في العام التالي بدويتو غنائي مع الفنانة ليلى مراد ضمن أحداث فيلم "الماضي المجهول" وقدمت أغنية "سلم علي" المستوحاة من الفلكلور الريفي المصري ، من كلمات أبو السعود الإبياري، ومع ازدهار المسرح الغنائي والسينما الاستعراضية في تلك الفترة ، وجدت فرصتها للانتشار، وتمكنت خلال سنوات قليلة من فرض اسمها بقوة على الساحة الفنية.

قدمت مسيرة سينمائية وفنية حافلة، إذ تجاوز رصيدها الغنائي 500 أغنية، إلى جانب مشاركتها في 18 فيلما سينمائيا، من أبرزها «بنت المعلم» عام 1947، «منديل الحلو» عام 1949، «المعلم بلبل» عام 1951، «قلوب الناس» عام 1954، «نهارك سعيد» عام 1955، «إسماعيل يس للبيع» عام 1958، وكان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم «غازية من سنباط» عام 1967. 

ارتبط اسم سعاد مكاوي فنيا بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، حيث شكلا معا واحدا من أنجح الثنائيات الكوميدية في السينما المصرية، جمعتهما خفة الدم والتلقائية، وقدما عددا من المونولوجات والأغاني التي لا تزال عالقة في الذاكرة، أبرزها المونولوج الشهير "عايز أروح.. ما تروحش " في فيلم "المليونير" عام 1950 ، والذي شكل علامة فارقة في مشوارها، بالإضافة إلى منولوجي «لما رمتنا العين" و" قالوا البياض احلى ولا السمار " في فيلم بلد المحبوب عام 1951 ، ليصبح هذا التعاون بوابة واسعة لشهرتها.

وإلى جانب السينما، كان للإذاعة النصيب الأكبر من عطائها الفني، حيث قدمت مئات الأغاني والمونولوجات والأوبريتات، وتعاونت مع كبار الشعراء والملحنين، من بينهم محمود الشريف والموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي لحن لها أغنية «قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى»، فارتبط اسمها بلقب «مطربة البياض والسمار» ، كما رسخت حضورها الفني من خلال شخصية «بلية»، بنت كبير الرحيمية قبلي، الذي جسده الفنان محمد التابعي وشقيقة عبد الموجود "الفنان السيد بدير"، وقدمت الشخصية بخفة دم لاقت استحسان الجمهور.

ورغم النجاح الفني الذي حققته ، لم تنعم سعاد مكاوي بالاستقرار على المستوى الشخصي، إذ تزوجت ثلاث مرات ؛ الأولى من الملحن محمد الموجي في الثالث من يوليو 1958 ، ثم من المخرج عباس كامل، وأخيرا من الموسيقار محمد إسماعيل. ، ولم تستمر أي من تلك الزيجات طويلا .

ومع منتصف الخمسينيات بدأ حضورها السينمائي يتراجع تدريجيا ، لتبتعد عن الساحة الفنية لفترات طويلة، وفي التسعينيات حاولت العودة من خلال بعض الحفلات، معتمدة على رصيدها القديم من الأغاني، إلا أن ضعف الإقبال دفعها للانسحاب مرة أخرى، مفضلة العزلة على الاستمرار.

وفي 20 يناير عام 2008، رحلت سعاد مكاوي عن عالمنا داخل شقتها بحي باب الخلق، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وبرحيلها، طويت صفحة فنانة أسعدت أجيالا كاملة، وحرصت الإذاعة المصرية على تكريمها بتخصيص يوم كامل لبث أغانيها ومونولوجاتها ،ليبقى إرثها الفني شاهدا على زمن كانت فيه البساطة سر النجاح، والضحكة الصادقة طريقا للخلود.

ذكرى رحيل الفنانة سعاد مكاوي أبرز نجمات المونولوج والأغنية الشعبية الغناء والسينما المصرية أميرة المونولوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

ترشيحاتنا

النبي محمد

ماذا كان يقول الرسول مع استقبال أول أيام شعبان ؟

الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر عبادة عظيمة

التيمم

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد