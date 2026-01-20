شاهيناز تطرح أحدث أغانيها الليلة شهيصة.. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز أحدث أغانيها "الليلة شهيصة"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة..

أغنية "الليله شهيصة" من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين،إخراج ميدو بارون مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز أغنية سوا، وأغنية ماما، وأغنية حباني، وأغنية علي المكشوف تتر مسلسل بنات همام، وأغنية برد يناير، أغنية الجواز، علمني الشقاوه، كده فل، مصرية، ،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.



